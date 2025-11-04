Aquidauana de Marias e Joãos: pesquisa do IBGE revela nomes mais comuns

O sobrenome Silva aparece em 6.390 moradores / Gabriela Bernardes, Prefeitura de Aquidauana

Os nomes tradicionais como Maria e João continuam dominando os registros civis em Aquidauana, assim como o sobrenome Silva, segundo a segunda edição do levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) sobre nomes mais frequentes no Brasil, atualizada com dados do Censo Demográfico 2022.

O levantamento aponta que 1.605 mulheres na cidade se chamam Maria e 788 homens registraram João. O sobrenome Silva aparece em 6.390 moradores, seguido por Santos e Oliveira como os sobrenomes mais comuns.

Entre os nomes femininos mais populares na cidade também estão Ana, Julia, Sofia, Fernanda e Bruna, enquanto os homens aparecem com José, Luiz, Pedro, Antônio e Lucas.

O estudo nacional revela que, no país, Maria e José continuam no topo do ranking de nomes próprios, enquanto Silva lidera entre os sobrenomes, presente em 16,76% da população brasileira. A pesquisa, que agora inclui também os sobrenomes, permite identificar tendências regionais e curiosidades, como a predominância de Maria em cidades do Ceará ou Santos em Sergipe.

