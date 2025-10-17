Aquidauana deve amanhecer com chuva e tempo instável no sábado

Previsão indica chuvas na região / O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar chuvas intensas e tempo instável neste sábado (19), segundo alerta emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) de Mato Grosso do Sul. A previsão aponta mínima de 24°C e máxima de 29°C, com aumento de nebulosidade ao longo do dia e risco de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e possível queda de granizo.

A instabilidade climática está associada ao avanço de uma frente fria, intensificada pelo transporte de calor e umidade da região, além da presença de áreas de baixa pressão atmosférica. O cenário favorece a formação de nuvens carregadas e chuvas com acumulados que podem ultrapassar 40 mm em 24 horas, o que exige atenção da população, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Além da chuva, ventos de 40 a 60 km/h são esperados na região, com possibilidade de rajadas acima desse valor em pontos isolados. A orientação é que moradores redobrem os cuidados com objetos soltos em quintais, telhados e estruturas frágeis.

Para o domingo (20), o tempo deve melhorar em Aquidauana, com sol entre nuvens e temperaturas entre 21°C e 31°C. Apesar da previsão de maior estabilidade, ainda existe a possibilidade de pancadas isoladas devido à atuação da frente fria nas demais regiões do estado.

A partir de segunda-feira (21), o avanço de uma massa de ar mais fria e seca deve estabilizar o clima em Mato Grosso do Sul, promovendo dias de tempo firme e queda nas temperaturas — atípica para o período da primavera. As mínimas podem cair para valores entre 12°C e 16°C, especialmente no início da semana.

Em caso de chuvas fortes ou situações de risco, os moradores devem acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil local. A prevenção e a informação são essenciais para evitar acidentes durante eventos climáticos intensos.

