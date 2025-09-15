Aquidauana deve enfrentar calor de até 40°C ao longo da semana

Sol predomina em Aquidauana / O Pantaneiro

Nesta terça-feira (16), a mínima prevista é de 23°C e a máxima pode chegar a 38°C, com possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. Já na quarta-feira (17), os termômetros devem oscilar entre 25°C e 40°C, também com chance de chuvas isoladas. A quinta-feira (18) será marcada por tempo firme, com sol predominando ao longo do dia, e temperaturas variando entre 24°C e 39°C.

A semana começou com temperaturas elevadas em Aquidauana, e a previsão indica que o calor intenso deve persistir até pelo menos quinta-feira (18), com máximas próximas ou acima dos 40°C, segundo dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

De acordo com o Cemtec, o tempo quente e seco é provocado pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o céu com poucas nuvens e contribui para o aumento das temperaturas em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Além do calor extremo, outro fator de alerta é a baixa umidade relativa do ar, que pode variar entre 10% e 30%, níveis considerados críticos pela Organização Mundial da Saúde. Esse cenário exige cuidados redobrados com a hidratação, além de atenção especial à saúde de crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

As condições também aumentam o risco de incêndios florestais, principalmente nas regiões sudoeste e pantaneira, onde as temperaturas devem ficar entre 35°C e 41°C. Chuvas e tempestades isoladas podem ocorrer, principalmente nas regiões sul, sudoeste e oeste do estado, embora pancadas rápidas também não estejam descartadas em outras áreas.

Em Campo Grande, a capital, a previsão é de mínimas entre 23°C e 25°C e máximas que podem atingir 38°C. O Cemtec também alerta para ventos fortes, com velocidades entre 40 e 60 km/h, podendo haver rajadas acima desse valor em pontos isolados.

Diante do cenário, a recomendação é para que a população evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, faça uso de protetor solar e mantenha o consumo de líquidos constante.

