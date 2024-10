Aquidauana deve ter calor de 34°C e chance de chuva neste domingo

Chuva amena / O Pantaneiro

A previsão para este fim de semana em Mato Grosso do Sul é de chuvas moderadas e fracas em todas as regiões, no entanto não estão descartadas tempestades pontuais, acompanhadas inclusive de raios e rajadas de vento. Este cenário acontece devido ao avanço de uma frente fria, associada a um ciclone extratropical.

Em Aquidauana e região o dia será de sol, variação de nebulosidade e chance de chuva ao longo do dia. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), vai existir um intenso transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados, que deverão favorecer a formação de instabilidades no Estado. Podem ocorrer chuvas mais significativas com acumulados acima de 40 mm/24h.

A previsão i/para o Estado indica tempo com sol, que vai intercalar com períodos de nebulosidade, devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Há probabilidade para chuvas e, pontualmente, tempestades principalmente nas regiões norte, pantaneira e nordeste do Estado. Estão previstas temperaturas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 30-34°C para as regiões sul, leste e sudeste.

Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 23 e 25°C e máximas entre 32 e 35°C. O bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22 e 24°C e máximas entre 29 e 32°C. Em Campo Grande, mínimas entre 21 e 23°C e máximas entre 25 e 27°C.