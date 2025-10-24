Aquidauana deve ultrapassar 40°C e tem chance de chuva neste sábado

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

Aquidauana deve enfrentar um fim de semana de contrastes climáticos. Neste sábado (25), o calor predomina, com temperaturas que variam entre 25°C e 40°C, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A sensação térmica pode ser ainda mais elevada nas áreas pantaneiras, onde os termômetros podem atingir até 41°C.

Apesar do sol forte durante boa parte do dia, há previsão de aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas entre a tarde e a noite. O calor intenso e a umidade vinda do norte do país, aliados à aproximação de uma frente fria e à presença de uma área de baixa pressão, aumentam as chances de pancadas de chuva e até tempestades localizadas.

Essas instabilidades podem vir acompanhadas de rajadas de vento e eventual queda de granizo, exigindo atenção da população.

A mudança nas condições climáticas deve ocorrer a partir de domingo (26), quando o avanço da frente fria promete trazer temperaturas mais amenas e maior cobertura de nuvens sobre a região.