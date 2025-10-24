Acessibilidade

25 de Outubro de 2025 • 03:43

Buscar

Últimas notícias
X
Tempo

Aquidauana deve ultrapassar 40°C e tem chance de chuva neste sábado

Frente fria deve mudar o tempo no domingo após dia de calor intenso na região

Redação

Publicado em 24/10/2025 às 07:13

Atualizado em 24/10/2025 às 22:49

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

Aquidauana deve enfrentar um fim de semana de contrastes climáticos. Neste sábado (25), o calor predomina, com temperaturas que variam entre 25°C e 40°C, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A sensação térmica pode ser ainda mais elevada nas áreas pantaneiras, onde os termômetros podem atingir até 41°C.

Apesar do sol forte durante boa parte do dia, há previsão de aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas entre a tarde e a noite. O calor intenso e a umidade vinda do norte do país, aliados à aproximação de uma frente fria e à presença de uma área de baixa pressão, aumentam as chances de pancadas de chuva e até tempestades localizadas.

Essas instabilidades podem vir acompanhadas de rajadas de vento e eventual queda de granizo, exigindo atenção da população.

A mudança nas condições climáticas deve ocorrer a partir de domingo (26), quando o avanço da frente fria promete trazer temperaturas mais amenas e maior cobertura de nuvens sobre a região.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Tempo

Frente fria chega e derruba temperaturas em Aquidauana neste domingo

Incêndio

Incêndio atinge residência na Vila Paraíso

Meio Ambiente

Moradores denunciam incêndio criminoso na Área Verde da Lagoa Comprida

Bombeiros controlaram o fogo e polícias investigam o caso

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 85 milhões

Publicidade

Meio Ambiente

Força-tarefa combate incêndio em vegetação às margens do Rio Paraguai

ÚLTIMAS

Polícia

Mais de 40 famílias têm ligações clandestinas de energia retiradas em Anastácio

Operação da Energisa e Polícia Militar no bairro Tarumã combate irregularidades que colocavam moradores em risco

Polícia

PRF apreende 546 kg de maconha e recupera carro roubado na BR-262

Droga era transportada em um Jeep Renegade roubado em Goiás

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo