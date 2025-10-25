Aquidauana deve ultrapassar 40°C e tem chance de chuva neste sábado

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

Aquidauana deve enfrentar um fim de semana de contrastes climáticos. Neste sábado (25), o calor predomina, com temperaturas que variam entre 25°C e 40°C, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A sensação térmica pode ser ainda mais elevada nas áreas pantaneiras, onde os termômetros podem atingir até 41°C.

Apesar do sol forte durante boa parte do dia, há previsão de aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas entre a tarde e a noite. O calor intenso e a umidade vinda do norte do país, aliados à aproximação de uma frente fria e à presença de uma área de baixa pressão, aumentam as chances de pancadas de chuva e até tempestades localizadas.

Essas instabilidades podem vir acompanhadas de rajadas de vento e eventual queda de granizo, exigindo atenção da população.

A mudança nas condições climáticas deve ocorrer a partir de domingo (26), quando o avanço da frente fria promete trazer temperaturas mais amenas e maior cobertura de nuvens sobre a região.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!