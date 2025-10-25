Aquidauana deve ultrapassar 40°C e tem chance de chuva neste sábado

Frente fria deve mudar o tempo no domingo após dia de calor intenso na região
Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro
Aquidauana deve enfrentar um fim de semana de contrastes climáticos. Neste sábado (25), o calor predomina, com temperaturas que variam entre 25°C e 40°C, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A sensação térmica pode ser ainda mais elevada nas áreas pantaneiras, onde os termômetros podem atingir até 41°C.
Apesar do sol forte durante boa parte do dia, há previsão de aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas entre a tarde e a noite. O calor intenso e a umidade vinda do norte do país, aliados à aproximação de uma frente fria e à presença de uma área de baixa pressão, aumentam as chances de pancadas de chuva e até tempestades localizadas.
Essas instabilidades podem vir acompanhadas de rajadas de vento e eventual queda de granizo, exigindo atenção da população.
A mudança nas condições climáticas deve ocorrer a partir de domingo (26), quando o avanço da frente fria promete trazer temperaturas mais amenas e maior cobertura de nuvens sobre a região.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Sorte
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 85 milhões
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 48 milhões neste sábado
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões
Polícia
Operação da Energisa e Polícia Militar no bairro Tarumã combate irregularidades que colocavam moradores em risco
Polícia
Droga era transportada em um Jeep Renegade roubado em Goiás
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS