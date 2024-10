Aquidauana e 34 cidades estão em alerta de chuvas intensas neste domingo

Chuva na região / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Aquidauana e mais 34 cidades do Mato Grosso do Sul estão em alerta para chuvas intensas neste domingo, 27. A previsão é de que as precipitações atinjam entre 20 a 30 milímetros por hora, podendo totalizar 50 milímetros ao longo do dia. O alerta está vigente das 9h50 deste domingo até as 10h de segunda-feira, 28.

Além da chuva, a previsão indica ventos com intensidade de 40 a 60 km/h. As autoridades alertam para os riscos associados, incluindo possíveis cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

As cidades afetadas pelo alerta, além de Aquidauana, incluem Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Bandeirantes, Bodoquena, Brasilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Ladário, Miranda, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora, Terenos e Três Lagoas.

A população é orientada a tomar precauções, como evitar áreas alagadas e se manter informada sobre as condições meteorológicas.