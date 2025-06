Aquidauana e 54 cidades em alerta de chuvas e "perigo potencial" no Estado

Volume intenso de chuva em Aquidauana / Arquivo/ O Pantaneiro

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade classificado como "perigo potencial" para Aquidauana e outras 54 cidades de Mato Grosso do Sul. O aviso entrou em vigor às 9h40 desta quinta-feira, 5 de junho, e segue até as 10h da manhã de sexta-feira, dia 6.

De acordo com o Inmet, estão sob risco as regiões sudoeste, pantaneira, sul e cone-sul do estado. A previsão aponta para chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora e possibilidade de queda de granizo.

Apesar de o risco ser considerado baixo, o instituto alerta para possíveis cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros recomendam cuidados redobrados durante o período do alerta. Entre as orientações estão:

Não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades.

Em caso de emergência ou necessidade de orientação, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo 193.