Aquidauana e 78 cidades de MS estão em alerta de tempestade

Chuva no Bairro Alto em Aquidauana / Ilustrativa, João Erick / O Pantaneiro

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta de perigo para tempestade em Aquidauana e os demais 78 municípios de Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (31).

O aviso segue vigente, com grau de severidade de perigo a perigo potencial, até quarta-feira, 1. De acordo com o instituto, o vento pode variar entre 60 km/h e 100 km/h, com risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.

Vale lembrar que uma nova frente fria se aproxima do Estado e deve trazer chuva e derrubar as temperaturas no fim de semana, principalmente na região sul, com mínima de 9ºC.

A orientações, em caso de rajadas de vento, é de não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, não deve-se estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.