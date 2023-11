Aquidauana e 78 cidades de MS estão em alerta de tempestade

Tempo chuvoso em Aquidauana / (Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro)

Mato Grosso do Sul está em alerta de tempestade, com grau de severidade de perigo, neste sábado, 18. A previsão do Inmet (instituto Nacional de Meteorologia) indica chuva forte e rajadas de vento.

O aviso está vigente até 12h de domingo, 19. É esperado volume de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos de 60 100 km/h, e queda de granizo.

A condição favorece o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Cuidados