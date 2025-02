Aquidauana e 78 cidades de MS permanecem em alerta de chuvas intensas

Alerta vigente / Inmet

Aquidauana e mais 78 municípios de Mato Grosso do Sul seguem em alerta para chuvas intensas, com previsão de volumes elevados até a manhã de terça-feira, 25.

O alerta, emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo atingir até 50 mm no total ao longo do dia. Além disso, há possibilidade de ventos fortes, com velocidades de 40 a 60 km/h.

Embora o risco de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas seja considerado baixo, a recomendação é que a população fique atenta às condições climáticas e tome cuidados extras, especialmente ao trafegar em áreas com risco de alagamentos.