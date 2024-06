Aquidauana e 78 municípios de MS enfrentam alerta de baixa umidade do ar

Sol alto em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana e os 78 municípios de Mato Grosso do Sul enfrentam uma tarde quente nesta quarta-feira, 24, com a umidade relativa do ar em torno de 20 a 30%, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O alerta está vigente das 12h às 19h desta terça-feira, 19. Segundo o Instituto, essa onda de calor está associada a uma área de alta pressão na média atmosfera, atuando como um bloqueio atmosférico. Esse sistema favorece a manutenção do ar seco e quente, provocando as altas temperaturas.

A condição favorece o risco de incêndios florestais e à saúde. A principal recomendação é manter a hidratação, ingerindo bastante água, umidificando o ambiente e evitando exposição ao sol.