Aquidauana e Anastácio recebem leilão de corte de gado

Ronald Regis / O Pantaneiro

Acontece nesta e na próxima semana leilões de corte em Aquidauana e Anastácio, organizado pelo Marca Remates e apoio da Casa do Criador, Montana e do leiloeiro Ricardo Mala.

Em Aquidauana, o 290° leilão será no Parque de Exposições, na próxima terça-feira, 26, às 17h. A inscrição do lote pode ser cadastradas com os contatos: 67 99927-4810 (Thiago Arruda), 67 99809-6900 (Pedro Paulo), 67 99944-0666 (Giovanni) ou 67 99991-7574 (Fábio Luis).

Já em Anastácio será no Sindicato Rual, no sábado, 23, a partir das 12h.

Ambos leilões ofertam oferta machos e fêmeas, Nelore e Cruzamento Industrial.

Os eventos terão transmissão ao vivo pelo Rural Play e Marca Premates. Clique aqui e confira na íntegra.