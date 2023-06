Aquidauana e Anastácio se unem em celebração de Corpus Christi 

tapetes igreja

Fiéis da cidade de Aquidauana se reuniram desde cedo para um café da manhã coletivo e, em seguida, deram início à confecção dos tapetes típicos de Corpus Christi. Os tapetes são uma tradição na celebração desta data, como explica Maria Alzira, que é coordenadora da Igreja Matriz Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Aquidauana. A religiosa revela que o trabalho está sendo realizado por devotos e colaboradores, numa verdadeira comunhão.



“Nós estamos na rua desde às 6h30, com muita alegria e com muita gratidão. Toda a comunidade da paróquia está envolvida, todas as igrejas, todas as comunidades. Nós temos também, com muita alegria, a participação do Exército, da Escola Cândido Mariano, e do CMEI Emília”.

A organização dos tapetes dura poucas horas e, depois de todo o trabalho, uma procissão percorre a rua enfeitada em uma demonstração de respeito e fé.

Na vizinha cidade de Anastácio, o mutirão da fé também começou cedo, conforme explicou o coordenador da igreja Matriz, Nossa Senhora de Lourdes, Janildo. Às 6 horas, houve um café da manhã partilhado com cerca de 200 pessoas que, juntas, construíram cada tapete em um total de 18 espaços, com 30 metros de comprimento cada um. Todo preparativo foi carregado de harmonia, alegria e confraternização.

Tapetes coloridos, construídos com muita fé e alegria

Para a confecção dos tapetes, tanto em Aquidauana como Anastácio, estão sendo utilizados materiais diversificados, como serragem, pó de café, arroz, chá e material reciclável. Tudo bem colorido para receber a procissão, com o Santíssimo Sacramento.

A celebração da missa será em Aquidauana, com a participação de três párocos. Ao final, todos seguirão em procissão até a cidade de Anastácio, onde as celebrações serão encerradas com uma bênção campal feita pelo padre Carlos Eduardo, da Matriz Nossa Senhora de Lourdes.



Conforme disse o Padre Paulo do Nascimento de Souza, da Matriz Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Aquidauana:



“Essa participação coletiva que vai além dos fiéis de uma paróquia ou mesmo praticantes do mesmo credo, se dá a sinodalidade, o sínodo, que, conforme explicou o Papa Francisco, é o desejo de escutar todas as pessoas tanto as que fazem parte da Igreja Católica, quanto aquelas que não participam da Igreja Católica ou não aderem a religião alguma. Essa comunhão se dá indistintamente, numa atitude de extrema união sem muros é a sinodalidade. Hoje, católicos de diversas partes do mundo estão unidos para celebrar o Corpus Christi, que reverencia a solenidade do Santíssimo Sacramento. A palavra Corpus Christi vem do latim, que significa "Corpo de Cristo" ou "Corpo de Deus".



A tradição diz que Jesus, na véspera de sua crucificação, se reuniu com os apóstolos na ceia e instituiu a Eucaristia.