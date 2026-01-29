Aquidauana e Maringá se despedem de Laerti Luvizetto, ex-proprietário da Farmácia Marialva

Faleceu na manhã desta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, em Maringá (PR), Laerti Luvizetto, aos 61 anos. Ele estava em tratamento contra uma leucemia. Natural de 29 de março de 1964, Laerti é uma figura lembrada com carinho pela comunidade de Aquidauana (MS), onde foi proprietário por quase três décadas da tradicional Farmácia Marialva, que esteve sob sua direção de 1986 a 2004.

Após seu período em Aquidauana, Laerti fixou residência em Maringá. Sua luta contra o câncer foi enfrentada com coragem, mas ele não resistiu, vindo a óbito nesta data.

Laerti deixa o profundo vazio de uma vida dedicada à família e ao trabalho. Ele é sobrevivido pela sua dedicada esposa, Rute Amaral Luvizetto, e por suas três filhas: Fernanda Luvizetto (Floratta Calçados), Luana Luvizetto e Nadine Luvizetto. Seu legado familiar segue também nos netos Gabriel Luvizetto e Alice Luvizetto, que junto de toda a família, recebem as condolências de amigos e da comunidade que tanto o respeitava.

Velório e Sepultamento:

Os familiares e amigos podem se despedir de Laerti Luvizetto na Capela Funerária Prever Central, em Maringá. O velório terá início às 10 horas desta quinta-feira, 29 de janeiro. O sepultamento está marcado para as 17h30 do mesmo dia.

À esposa Rute, às filhas Fernanda, Luana e Nadine, aos netos Gabriel e Alice, e a toda a família enlutada, nossos mais sinceros sentimentos e votos de paz neste momento de dor.