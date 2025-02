Aquidauana e Porto Murtinho estão entre as cidades mais quentes do Brasil

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

Enquanto Mato Grosso do Sul enfrenta dois alertas de chuvas intensas até o fim de domingo (2), Aquidauana e Porto Murtinho se destacaram entre os municípios mais quentes do país na última sexta-feira (31).

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Aquidauana registrou a segunda maior temperatura do Brasil, marcando 36,3°C. Porto Murtinho, que já liderou o ranking em diversas ocasiões, ficou na quinta posição, com 36°C.

Por outro lado, São Gabriel do Oeste apareceu entre os municípios mais chuvosos do país, ocupando a décima posição com um acumulado de 52,4 mm de chuva.

Mato Grosso do Sul segue sob um alerta amarelo de perigo potencial, com previsão de chuva de até 50 mm por dia e ventos fortes entre 40 e 60 km/h. O aviso, válido até o fim da tarde de domingo, abrange 30 cidades das regiões centro-norte, leste e Pantanal do estado, com risco baixo de alagamentos, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.