Aquidauana e região enfrentam alerta de umidade em 10%

Sol alto em Aquidauana / O Pantaneiro

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta de baixa umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul, com índice de 10 a 30% nesta quinta-feira (19).

Aquidauana e região seguem no alerta é vigente das 11h às 21h, com grau de severidade de perigo, destaque para a região pantaneira, norte e do Bolsão. A condição favorece riscos de incêndios florestais e à saúde.

A situação é de alerta em: Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Itaporã, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraiso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas.