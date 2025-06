Aquidauana e região entram em alerta para chuvas intensas

Chuva em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana e outros 68 municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de chuvas intensas, conforme aviso emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) nesta segunda-feira, 2. O alerta tem grau de severidade classificado como perigo potencial e é válido das 9h40 do dia 2 de junho até as 10h do dia 3.

De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva com volume entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros por dia. Também são esperados ventos intensos, com velocidade entre 40 e 60 km/h. Há risco considerado baixo para cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.