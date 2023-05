Aquidauana e região estão em alerta de tempestade e chance de alagamento

Chuva no Bairro Alto em Aquidauana / João Éric

Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Bonito, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e regiões pantaneiras estão em alerta de tempestade nesta terça-feira, 9. O Inmet (Instituto nacional de Meteorologia) emitiu aviso para chances de chuvas intensas e risco de alagamento.

Conforme o aviso válido até 0h, o volume de chuva varia entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h, e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Devido ao avanço de uma frente fria e de uma área de baixa pressão atmosférica, Mato Grosso do Sul permanece com tempo instável, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

