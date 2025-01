Aquidauana e região estão sob alerta de chuvas fortes e tempestades

Chuva ameniza temperaturas em Aquidauana / Ronald Regis/O Pantaneiro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para chuvas intensas e tempestades em Mato Grosso do Sul neste sábado (25). A previsão aponta acumulados de até 50 milímetros ao dia, com ventos fortes entre 40 e 60 km/h.

O primeiro alerta, válido das 10h46 de hoje até as 10h de domingo (26), prevê chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros diários, acompanhadas de ventania. O Inmet destaca riscos de quedas de galhos, cortes no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e descargas elétricas.

O segundo aviso, emitido às 9h30, também indica possibilidade de tempestades em áreas do sul, leste e Bolsão do Estado, com condições semelhantes de chuva e vento.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), esses eventos são causados pela chegada de uma frente fria, combinada com uma área de baixa pressão atmosférica. O calor intenso e a alta umidade também contribuem para a formação das instabilidades.

A população deve redobrar a atenção, evitando áreas de risco e tomando medidas de segurança durante o período de vigência dos alertas.