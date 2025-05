Aquidauana encerra Campanha Maio Amarelo 2025

AGECOM

Durante o mês de maio, diversas ações educativas foram promovidas em escolas, vias públicas e projetos sociais, incluindo blitzes, palestras e distribuição de materiais informativos, com o objetivo de reforçar a importância da prudência e do respeito às leis de trânsito para salvar vidas.

Na manhã desta sexta-feira (30), a Prefeitura de Aquidauana, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) e em parceria com o DETRAN-MS, realizou no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) a solenidade de encerramento da Campanha Maio Amarelo 2025, que neste ano teve como tema “Desacelere: Seu bem maior é a vida”.

Na cerimônia de encerramento, o vice-prefeito Dr. Murilo Acosta destacou o compromisso da administração municipal com a segurança viária:

“Nossa cidade tem priorizado ações que salvam vidas. Agradecemos a todos que ajudaram a levar essa mensagem adiante. O Maio Amarelo termina oficialmente hoje, mas a missão de salvar vidas no trânsito continua todos os dias.”

Já o diretor do DEMUTRAN, Flávio Gomes, enfatizou que o movimento vai além de ações pontuais:

“Conduzir um veículo com responsabilidade é um ato de cuidado com o próximo. Nosso objetivo com o Maio Amarelo é despertar esse senso de coletividade nos motoristas, ciclistas e pedestres. É um compromisso com a vida.”

O evento contou com a apresentação musical do projeto “Bombeiros do Amanhã”, que, ao lado do servidor Vinícius Borges, interpretou uma canção temática que reforça, de forma lúdica e educativa, os princípios da campanha.

Além disso, o coordenador municipal de Educação para o Trânsito, Júlio Faria, apresentou um relatório completo das ações realizadas durante o mês, destacando os impactos positivos e o envolvimento direto da comunidade, sobretudo crianças e jovens, na construção de um trânsito mais seguro.

A cerimônia também contou com a presença de diversas autoridades, entre elas:

Alexandra Périco – secretária de Gestão Estratégica;

Heliana Gonçalves – agente de trânsito do DETRAN-MS, representando o gerente regional Tony Luiz Lemos;

Tenente Camargo – 7º BPM de Aquidauana;

1º Tenente Crisanto – representando o comandante do 2º SGBM/3º GBM, Capitão Carlos Saldanha;

Heverton Bastos – coordenador do SAMU;

Ana Graziele Toledo – diretora da UFMS/Campus Aquidauana.

