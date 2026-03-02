Aquidauana encerra Estadual em 7º lugar e garante permanÃªncia na SÃ©rie A

A equipe terminou a competiÃ§Ã£o na 7Âª colocaÃ§Ã£o, somando 10 pontos em nove partidas disputadas
O Clube de Regatas Aquidauana encerrou sua participação no Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A com a permanência assegurada na elite do futebol estadual. A equipe terminou a competição na 7ª colocação, somando 10 pontos em nove partidas disputadas.
De acordo com a classificação final divulgada, o Aquidauana registrou duas vitórias, quatro empates e três derrotas, com 12 gols marcados e 13 sofridos, saldo de -1. A campanha garantiu ao clube a continuidade na Série A para a próxima temporada.
Em nota de agradecimento, o presidente do clube, Roberto Girotto, destacou o apoio de torcedores, patrocinadores e colaboradores ao longo da trajetória. Ele relembrou que, em menos de um ano de existência, o time disputou a Série B do Estadual e conquistou o acesso à primeira divisão.
Segundo o dirigente, o objetivo principal nesta temporada era consolidar a presença na Série A, meta alcançada com a manutenção na categoria. A equipe reconheceu os desafios enfrentados durante o campeonato e ressaltou que a experiência adquirida será utilizada no planejamento das próximas competições.
Na classificação geral, Naviraiense terminou na liderança com 18 pontos, seguido por Operário com 17. Costa Rica e Águia Negra ficaram nas duas últimas posições e foram rebaixados.
O Clube de Regatas Aquidauana afirmou que seguirá trabalhando para buscar novos resultados na sequência do projeto esportivo.
