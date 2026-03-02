Acessibilidade

02 de MarÃ§o de 2026 • 09:12

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Esportes

Aquidauana encerra Estadual em 7º lugar e garante permanÃªncia na SÃ©rie A

A equipe terminou a competiÃ§Ã£o na 7Âª colocaÃ§Ã£o, somando 10 pontos em nove partidas disputadas

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 02/03/2026 Ã s 08:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

DivulgaÃ§Ã£o

O Clube de Regatas Aquidauana encerrou sua participação no Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A com a permanência assegurada na elite do futebol estadual. A equipe terminou a competição na 7ª colocação, somando 10 pontos em nove partidas disputadas.

De acordo com a classificação final divulgada, o Aquidauana registrou duas vitórias, quatro empates e três derrotas, com 12 gols marcados e 13 sofridos, saldo de -1. A campanha garantiu ao clube a continuidade na Série A para a próxima temporada.

Em nota de agradecimento, o presidente do clube, Roberto Girotto, destacou o apoio de torcedores, patrocinadores e colaboradores ao longo da trajetória. Ele relembrou que, em menos de um ano de existência, o time disputou a Série B do Estadual e conquistou o acesso à primeira divisão.

Segundo o dirigente, o objetivo principal nesta temporada era consolidar a presença na Série A, meta alcançada com a manutenção na categoria. A equipe reconheceu os desafios enfrentados durante o campeonato e ressaltou que a experiência adquirida será utilizada no planejamento das próximas competições.

Na classificação geral, Naviraiense terminou na liderança com 18 pontos, seguido por Operário com 17. Costa Rica e Águia Negra ficaram nas duas últimas posições e foram rebaixados.

O Clube de Regatas Aquidauana afirmou que seguirá trabalhando para buscar novos resultados na sequência do projeto esportivo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia TambÃ©m

â€¢ Bonito celebra sucesso do 37º Encontro Estadual de Clubes de LaÃ§o

â€¢ Organizadores comemoram sucesso do 37º Encontro Estadual do Clube do LaÃ§o

â€¢ Escola Estadual Cel. JosÃ© Alves Ribeiro abre matrÃ­culas para o EJA Qualifica

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Sorte

Mega-sena acumula novamente e prÃªmio principal vai para R$ 145 milhÃµes

AtenÃ§Ã£o

Caixa paga Bolsa FamÃ­lia a beneficiÃ¡rios com NIS de final 9

AtenÃ§Ã£o

Caixa paga Bolsa FamÃ­lia a beneficiÃ¡rios com NIS de final 8

Caixa paga Bolsa FamÃ­lia a beneficiÃ¡rios com NIS de final 7

Caixa paga Bolsa FamÃ­lia a beneficiÃ¡rios com NIS de final 6

Caixa paga Bolsa FamÃ­lia a beneficiÃ¡rios com NIS de final 5

Sorte

Mega-sena acumula e prÃªmio principal vai para R$ 130 milhÃµes

Publicidade

Oportunidade

TJMS abre inscriÃ§Ãµes para estÃ¡gio em Direito na comarca de Terenos

ÃšLTIMAS

ComemoraÃ§Ã£o

IFMS de Aquidauana celebra formaÃ§Ã£o de 70 novos tÃ©cnicos

Em semana histÃ³rica, instituiÃ§Ã£o consolida seu papel na qualificaÃ§Ã£o profissional e no desenvolvimento regional.

Paraguai Mirim

Bombeiros realizam resgate de adolescente na regiÃ£o do Pantanal

A ocorrÃªncia envolveu uma adolescente de 16 anos, moradora da regiÃ£o, que sofreu uma queda e precisou ser atendida

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo