Aquidauana enfrenta calor de 35°C neste domingo

Previsão de calor em MS / Divulgação

Com temperaturas acima da média e baixa umidade relativa do ar, este domingo (28) encerra a semana com previsão de sol e pouca nebulosidade em grande parte do estado. Além disso, localmente, ainda podem ocorrer pancadas de chuvas principalmente na região Centro-Oeste, devido ao aquecimento diurno aliado ao transporte de calor.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 23°C e a máxima de 33°C. O município de Dourados amanhece com 22°C e chega aos 34°C nos horários mais quentes. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi apresentam mínimas de 23°C e máximas de 31°C e 34°C, respectivamente.

No Pantanal, as temperaturas em Corumbá iniciam em 27°C e sobem até os 35°C; Aquidauana, na mesma região, tem mínima de 24°C e máxima de 35°C. Em Porto Murtinho, no Sudoeste, os valores variam entre 26°C e 35°C.

Na região Norte, as mínimas em Camapuã e Coxim são de 22°C, com máximas respectivas de 33°C e 35°C. Paranaíba, no Bolsão, apresenta variação entre 21°C e 35°C, já Três Lagoas registra a temperatura mais alta do dia, com 23°C pela manhã e 37°C à tarde.



*Com informações do Cemtec