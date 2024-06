Aquidauana entre as cidades com baixa umidade do ar no Brasil

Monumento de Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana está entre as cidades brasileiras com índices preocupantemente baixos de umidade do ar. Essa condição é resultado da persistência de um extenso sistema de alta pressão atmosférica sobre o país, que está causando uma forte subsidência do ar.

A subsidência é um fenômeno natural no qual o ar se desloca de cima para baixo, comum em áreas de alta pressão atmosférica. Esse movimento traz consigo o ar seco das camadas superiores para próximo da superfície, inibindo a formação e o crescimento de nuvens.

De acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), Aquidauana registrou uma umidade do ar de apenas 23% nas últimas 24 horas, refletindo a aridez da região.

Essa situação não é exclusiva de Aquidauana, mas sim de várias partes do Brasil. Estados como o Mato Grosso, o Tocantins, o interior do Sudeste e do Nordeste estão experimentando níveis de umidade relativa do ar entre 20% e 30%, e em alguns casos, até abaixo de 20%, durante as horas mais quentes do dia.

Embora não seja incomum experimentar ar seco durante esta época do ano, é importante ressaltar que os valores atuais estão muito abaixo do ideal para o conforto e a saúde humana, que geralmente é em torno de 60% de umidade relativa do ar. Esta condição pode acarretar em problemas respiratórios e desconforto físico para a população, tornando necessário o cuidado e a precaução adequados.