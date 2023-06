Aquidauana escolhe Tikoa como nome de tamanduá nascido na Inglaterra

Animal está envolvido em campanha de proteção da espécie / Divulgação

Segundo a Prefeitura de Aquidauana, a escolha contou fez parte da Campanha Maio Amarelo, criada pelo Departamento Municipal de Trânsito de Aquidauana e a equipe do Instituto de Conservação dos Animas Silvestres, em parceria com o Projeto Bandeiras e Rodovias e o Chester Zoo (zoológico da Inglaterra).

O objetivo foi criado em promoção interativa e internacional, incentivando os alunos de Aquidauana a votarem e escolherem o nome do Tamanduá-bandeira que nasceu no Chester Zoo.

A decisão da votação foi anunciada nesta sexta-feira, 16, em solenidade na Câmara Municipal de Aquidauana e transmitida ao vivo para o Chester Zoo, na Inglaterra. Participaram da votação a população em geral de Aquidauana e os alunos das escolas estaduais, municipais e particulares, CMEIS e CMAS, Universidade Federal e Estadual, Instituto Federal, escolas pantaneiras, alunos dos distritos e aldeias e, também, os alunos dos projetos Bombeiros do Amanhã, Pelotão Esperança, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Biblioteca Roda Viva.

Os alunos puderam votar e escolher entre dois nomes de origem indígena Tikoa (que significa em terena “Tamanduá-bandeira”) e Jurumi (que em guarani significa “que come formiga”). Ao total, foram computados 3.528 votos, sendo o nome Tikoa vencedor com 1.934 votos.

Estiveram presentes na Câmara Municipal, participando do evento o diretor-executivo do trânsito de Aquidauana – Flávio Gomes Filho, a representante do Instituto ICAS - a bióloga e educadora ambiental Andreia Nasser, representante do Chester Zoo – educadora ambiental Ashleigh Marshall, os vereadores Nilson Pontin (presidente), Wezer Lucarelli (líder do prefeito no legislativo), Anderson Meireles, professores e alunos de Aquidauana.

