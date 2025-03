Aquidauana estÃ¡ em alerta de chuvas

Chuva com ventos fortes / O Pantaneiro

Aquidauana segue em alerta de chuvas nesta segunda-feira, 3, de Carnaval. A previsão de chuvas intensas e tempestades, emitida pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), coloca 20 cidades do estado sob alerta. O aviso, que tem nível amarelo, inclui a cidade de Aquidauana e diversas localidades da região.

De acordo com o alerta, as chuvas podem variar entre 20 a 30 mm por hora, ou até 50 mm no total do dia, acompanhadas de ventos fortes entre 40 e 60 km/h. Esses fenômenos trazem riscos de cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, o que pode impactar a rotina da população e turistas.

As cidades que fazem parte do alerta incluem Aquidauana, Anastácio, Bela Vista, Bonito, Corumbá, Coxim, Jardim, Ladário, Nioaque, Porto Murtinho e outras. O Inmet orienta a população a tomar precauções para evitar danos durante a tempestade, como evitar áreas alagadas e não se abrigar debaixo de árvores durante os ventos fortes.

Além das chuvas, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) também prevê que o tempo ficará quente ao longo da semana. O calor será intenso até a quarta-feira (5), com temperaturas que devem ultrapassar os 36ºC em várias cidades, como Dourados e Porto Murtinho. Na região do Pantanal, o sol vai predominar, mas há chance de chuva no decorrer do dia, com termômetros chegando a 34ºC.

Em Campo Grande, a previsão é de sol com variação de nuvens, com máximas que podem alcançar 33ºC. Por isso, quem for sair durante o Carnaval, deve estar atento às condições climáticas, que podem mudar rapidamente e afetar o tempo de lazer e as atividades externas.

