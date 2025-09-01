Aquidauana está em alerta de tempestades e ventos de 100 km/h

Frente fria que avança pelo Estado deve provocar chuvas intensas
Tempo nublado em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro
A semana começa com tempo carregado em Aquidauana e região. A cidade está sob alerta de tempestade, com previsão de chuva volumosa e rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 km/h. O aviso foi emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que aponta risco para a maior parte do Mato Grosso do Sul, especialmente áreas do Pantanal e do sudoeste.
A instabilidade climática é causada pela chegada de uma frente fria que avança pelo território sul-mato-grossense, alterando as condições atmosféricas de forma brusca. Em Aquidauana, as próximas 24 horas devem ser marcadas por chuvas intensas, possibilidade de granizo e ventos com força suficiente para provocar queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.
O alerta meteorológico está em vigor desde a manhã desta segunda-feira (1º) e segue até o mesmo horário de terça-feira (2). A precipitação pode variar entre 50 a 100 milímetros em um único dia, o que eleva o risco de alagamentos em pontos vulneráveis da cidade.
A Defesa Civil orienta os moradores a redobrarem a atenção, evitando áreas de risco e se protegendo em locais seguros durante os momentos de instabilidade mais severa. Atividades ao ar livre devem ser evitadas, especialmente durante a ocorrência de raios ou rajadas de vento mais fortes.
Além de Aquidauana, o alerta do Inmet se estende a dezenas de municípios, incluindo Anastácio, Miranda, Bonito, Corumbá, Dourados e Ponta Porã.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Sorte
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
Aposta do RJ leva sozinha mais de R$ 33 milhões na Mega-Sena
Política
Alunos representaram o município no Circuito Escolar da FEEMS
Segurança
Iniciativa nacional percorre estradas em busca de locais vulneráveis à violação dos direitos de crianças e adolescentes
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS