Acessibilidade

01 de Setembro de 2025 • 18:57

Buscar

Últimas notícias
X
Tempo

Aquidauana está em alerta de tempestades e ventos de 100 km/h

Frente fria que avança pelo Estado deve provocar chuvas intensas

Redação

Publicado em 01/09/2025 às 15:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo nublado em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A semana começa com tempo carregado em Aquidauana e região. A cidade está sob alerta de tempestade, com previsão de chuva volumosa e rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 km/h. O aviso foi emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que aponta risco para a maior parte do Mato Grosso do Sul, especialmente áreas do Pantanal e do sudoeste.

A instabilidade climática é causada pela chegada de uma frente fria que avança pelo território sul-mato-grossense, alterando as condições atmosféricas de forma brusca. Em Aquidauana, as próximas 24 horas devem ser marcadas por chuvas intensas, possibilidade de granizo e ventos com força suficiente para provocar queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Leia Também

• Instabilidade e risco de tempestade marcam fim de semana em Aquidauana

• Bombeiros atendem ocorrências de queda de árvores após tempestade em Aquidauana e Anastácio

• Tempestade com granizo atinge Anastácio e previsão indica mais chuvas

O alerta meteorológico está em vigor desde a manhã desta segunda-feira (1º) e segue até o mesmo horário de terça-feira (2). A precipitação pode variar entre 50 a 100 milímetros em um único dia, o que eleva o risco de alagamentos em pontos vulneráveis da cidade.

A Defesa Civil orienta os moradores a redobrarem a atenção, evitando áreas de risco e se protegendo em locais seguros durante os momentos de instabilidade mais severa. Atividades ao ar livre devem ser evitadas, especialmente durante a ocorrência de raios ou rajadas de vento mais fortes.

Além de Aquidauana, o alerta do Inmet se estende a dezenas de municípios, incluindo Anastácio, Miranda, Bonito, Corumbá, Dourados e Ponta Porã.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Detran-MS está com novo aplicativo para consolidar jornada digital do cidadão

Inmet

Setembro inicia com máxima de 39ºC em Aquidauana

Sorte

Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 14 milhões

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Aposta do RJ leva sozinha mais de R$ 33 milhões na Mega-Sena

Justiça

Falha processual leva à extinção de pena de condenada em Dois Irmãos do Buriti

Publicidade

Trânsito

Mais de 130 kg de drogas escondidas em caminhão são apreendidos em Terenos

ÚLTIMAS

Política

Estudantes de Anastácio são homenageados por atuação no xadrez

Alunos representaram o município no Circuito Escolar da FEEMS

Segurança

PRF inicia operação para mapear pontos de risco à exploração infantil em rodovias

Iniciativa nacional percorre estradas em busca de locais vulneráveis à violação dos direitos de crianças e adolescentes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo