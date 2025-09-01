Aquidauana está em alerta de tempestades e ventos de 100 km/h

Tempo nublado em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A instabilidade climática é causada pela chegada de uma frente fria que avança pelo território sul-mato-grossense, alterando as condições atmosféricas de forma brusca. Em Aquidauana, as próximas 24 horas devem ser marcadas por chuvas intensas, possibilidade de granizo e ventos com força suficiente para provocar queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

A semana começa com tempo carregado em Aquidauana e região. A cidade está sob alerta de tempestade, com previsão de chuva volumosa e rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 km/h. O aviso foi emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que aponta risco para a maior parte do Mato Grosso do Sul, especialmente áreas do Pantanal e do sudoeste.

O alerta meteorológico está em vigor desde a manhã desta segunda-feira (1º) e segue até o mesmo horário de terça-feira (2). A precipitação pode variar entre 50 a 100 milímetros em um único dia, o que eleva o risco de alagamentos em pontos vulneráveis da cidade.

A Defesa Civil orienta os moradores a redobrarem a atenção, evitando áreas de risco e se protegendo em locais seguros durante os momentos de instabilidade mais severa. Atividades ao ar livre devem ser evitadas, especialmente durante a ocorrência de raios ou rajadas de vento mais fortes.

Além de Aquidauana, o alerta do Inmet se estende a dezenas de municípios, incluindo Anastácio, Miranda, Bonito, Corumbá, Dourados e Ponta Porã.

