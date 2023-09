Aquidauana está em alerta para tempestade com rajadas de vento

Chuva no Bairro Alto em Aquidauana / João Éric

Aquidauana e cidades da região estão no aviso do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para tempestade nesta terça-feira, 12.

Conforme o aviso, válido até 10h de quarta-feira, 13, reforça o risco de alagamento, corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores.

Pode chover de 20 a 40 milímetros por hora ou até 50 mm ao dia.

O Cemtec (Centro de Meteorologia do Tempo e do Clima), um sistema de baixa pressão atmosférica que avançará do Paraguai sobre o Mato Grosso do Sul, o que favorecerá a formação de chuvas e tempestades. Apesar disso, a previsão é que a média da velocidade dos ventos, que começam a semana atuando no quadrante leste, não passe dos 60 km/h.

