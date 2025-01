Aquidauana está em alerta para temporais e ventos de até 100 km/h

Volume intenso de chuva em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana e outras cidades de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de chuvas intensas e ventos que podem atingir até 100 km/h. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (17), um aviso de perigo potencial para temporais em 59 municípios do estado.

O alerta é válido das 10h de hoje até as 12h de sábado (18) e prevê precipitações entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm ao longo do dia, além de ventos fortes, variando entre 60 e 100 km/h. A situação aumenta o risco de quedas de energia, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Entre as cidades listadas estão Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Os moradores devem ficar atentos às condições climáticas e adotar medidas preventivas para minimizar os impactos do temporal.