Aquidauana está no radar de chuvas e máxima chega a 36°C

Tempo em Aquidauana / Ronald Regis

O tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul. Aquidauana está no radar de chuvas, apesar do sol e máxima de 36°C neste domingo, 3.

Segundo o Cemtec Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), instabilidades meteorológicas ocorrem devido a aproximação de uma frente fria oceânica aliada ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia. “Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai favorece a formação de nuvens e chuvas no estado do MS”, completa o Cemtec.

A região pantaneira pode registrar chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Campo Grande marca mínima de 25°C e máxima de 34°C. Em Dourados, os termômetros marcam 24°C inicialmente e chegam aos 34°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã amanhece com 23°C e chega aos 33°C à tarde. Iguatemi e Anaurilândia tem mínima de 24°C e máximas de 33°C e 35°C, respectivamente.

As temperaturas em Porto Murtinho apresentam variações entre 28°C e 39°C. Corumbá, no Pantanal, tem mínima de 27°C e máxima de 35°C.

Camapuã e Coxim, no Norte do estado, iniciam aos 24°C e, ao longo do dia, chegam aos 34° e 36°C, respectivamente. No Bolsão, os valores em Paranaíba variam entre 24°C e 34°C, já Três Lagoas tem mínima de 25°C e máxima de 36°C.