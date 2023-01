Aquidauana faz calor de 34°C com possibilidade de chuva

Pode chover neste sábado / Ronald Regis

A previsão do tempo para o sábado (21) é de sol, aumento de nebulosidade no decorrer do dia e possibilidade para pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada no período da tarde. Em Aquidauana faz 34°C.

No Pantanal, onde as temperaturas são as mais altas do Estado, Corumbá registra mínima de 24°C e Aquidauana de 23°C. A máxima nesses dois municípios será de 34°C, enquanto em Porto Murtinho a mínima será de 25°C e máxima de 37°C.

As informações são do Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

No Centro-leste e na região do Bolsão podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento e a temperatura mínima pode chegar a 22°C. Em Campo Grande, a máxima será de 30°C.

Já em Três Lagoas, a máxima chega a 31°C ao longo do dia. Em Paranaíba, a previsão indica máxima de 29°C.

No Sul do Estado, em Ponta Porã, termômetros devem indicar temperatura entre 21°C e 31°C. Iguatemi terá mínima de 22°C e máxima de 34°C.

Instabilidades atmosféricas ocorrem devido a combinação da disponibilidade de umidade e aquecimento diurno aliado ao deslocamento de cavados.