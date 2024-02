Aquidauana fica entre cidades mais quentes do Brasil nesta segunda

Sol alto em Aquidauana / O Pantaneiro

Das seis cidades mais quentes do Brasil nesta segunda-feira, 26, Mato Grosso do Sul ocupou cinco posições, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A maior temperatura é de Três Lagoas, com 37,5ºC. Em seguida está Nhumirim, no Pantanal de Corumbá, com 36,8ºC. Aquidauana também está na lista, com 36,2ºC.

Confira o ranking;