Aquidauana ficou em 6º lugar nas cidades mais quentes do país

A cidade registrou 40 ºC na tarde desta segunda-feira / Ronald Regis / O Pantaneiro

Aquidauana ficou na sexta posição entre as cidades mais quentes do Brasil na segunda-feira (9), com calor registrado de 40,3ºC, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Segundo o ranking, Porto Murtinho foi a cidade mais quente, com 42,6°C, Corumbá registrou 41,2°C, Jaguaribe, no Ceará, teve 40,6°C; em Castelo do Piauí fez 40,6°C; Água Clara 40,5°C; Aquidauana com 40,3°C e Coxim, em sétimo lugar, com calor de 40,2ºC.

E a previsão para hoje indica mais tempo calor e sem chuvas para Aquidauana, que deve registrar 39ºC.