Aquidauana lança cartilha em língua Terena sobre o CadÚnico

Cartilha lançada

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, em colaboração com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Aquidauana, desenvolveu uma cartilha em língua Terena dedicada ao Cadastro Único e aos programas associados a ele. Essa iniciativa visa fornecer informações essenciais sobre os benefícios disponíveis para as famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade na região. O prefeito Odilon Ribeiro elogiou o trabalho conjunto das equipes envolvidas, destacando a importância de tornar essas informações acessíveis às comunidades indígenas que não falam português.

Além de cumprir seu propósito informativo, a cartilha em língua Terena representa um passo significativo em direção à inclusão e valorização da cultura dos povos indígenas da região. O processo de adaptação e tradução da cartilha exigiu aproximadamente um ano de trabalho, demonstrando o comprometimento das partes envolvidas com a disseminação de informações precisas e relevantes para a comunidade.

Antoniel Riquelme, coordenador do Cadastro Único/Bolsa Família de Aquidauana, enfatizou a importância dessa iniciativa ao afirmar que a tradução para o Terena permite a inclusão de famílias que não têm fluência em português e residem nas aldeias locais. A cartilha tem como objetivo informar, orientar e auxiliar essas famílias a compreenderem melhor os programas sociais disponíveis, ao mesmo tempo, em que promove a valorização da língua materna das comunidades indígenas.

A elaboração da cartilha contou com o apoio crucial da UFMS – Campus Aquidauana, liderada pela diretora Profª. Drª. Ana Graziele Lourenço. A tradução foi realizada pelo Prof. Dr. Paulo Baltazar, especialista em licenciatura intercultural indígena, e pela Profª. Me. Celma Francelino. As ilustrações foram feitas por Josué Lipu, enquanto a diagramação ficou a cargo de Emilson Mamedio. Essa colaboração multidisciplinar reflete o compromisso das instituições em promover a inclusão e o acesso igualitário aos serviços públicos para todas as comunidades da região.