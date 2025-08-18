Aquidauana lidera ranking de cidades mais secas do país

Região permanece em alerta de baixa umidade do ar
Tempo seco em MS / Governo do Estado
Mato Grosso do Sul segue enfrentando um período de clima extremamente seco, com diversas cidades entre as mais afetadas do Brasil. No último domingo (18), quatro municípios sul-mato-grossenses figuraram entre os dez com menor umidade relativa do ar em todo o território nacional, segundo dados meteorológicos.
Aquidauana registrou os menores índices, liderando o ranking com apenas 14% de umidade, mesma marca observada em Sidrolândia e Sonora. Logo atrás aparece Costa Rica, com 15%. Campo Grande, Chapadão do Sul, Coxim e Miranda também enfrentaram condições críticas, todas com 16% de umidade relativa.
De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o cenário de ar seco é provocado por um sistema de alta pressão atmosférica, que impede a formação de nuvens e chuvas, mantendo o céu predominantemente claro ou parcialmente nublado em todo o estado.
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja, classificado como de “perigo”, para 17 municípios de Mato Grosso do Sul, onde a umidade deve ficar entre 12% e 20% nesta segunda-feira (18). Outros 49 municípios estão sob alerta amarelo, com previsão de índices abaixo de 30%.
Além do desconforto, a baixa umidade representa risco à saúde da população e aumenta a probabilidade de incêndios florestais. A recomendação dos órgãos de meteorologia é adotar medidas de prevenção, como: aumentar a ingestão de líquidos, evitar atividades físicas nas horas mais quentes, proteger-se do sol, utilizar hidratantes corporais e manter os ambientes umidificados.
A previsão para os próximos dias segue sem expectativa de chuva, o que mantém o estado em alerta e reforça a importância da conscientização sobre os cuidados durante o período de estiagem.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Sorte
O prêmio principal acumulou e pode pagar R$ 65 milhões no próximo sorteio
Galeria de fotos
Esporte
Com apenas 13 anos, Lucas Pereira Ramalho já é um dos principais nomes do xadrez escolar brasileiro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS