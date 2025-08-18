Aquidauana lidera ranking de cidades mais secas do país

Tempo seco em MS / Governo do Estado

Aquidauana registrou os menores índices, liderando o ranking com apenas 14% de umidade, mesma marca observada em Sidrolândia e Sonora. Logo atrás aparece Costa Rica, com 15%. Campo Grande, Chapadão do Sul, Coxim e Miranda também enfrentaram condições críticas, todas com 16% de umidade relativa.

Mato Grosso do Sul segue enfrentando um período de clima extremamente seco, com diversas cidades entre as mais afetadas do Brasil. No último domingo (18), quatro municípios sul-mato-grossenses figuraram entre os dez com menor umidade relativa do ar em todo o território nacional, segundo dados meteorológicos.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o cenário de ar seco é provocado por um sistema de alta pressão atmosférica, que impede a formação de nuvens e chuvas, mantendo o céu predominantemente claro ou parcialmente nublado em todo o estado.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja, classificado como de “perigo”, para 17 municípios de Mato Grosso do Sul, onde a umidade deve ficar entre 12% e 20% nesta segunda-feira (18). Outros 49 municípios estão sob alerta amarelo, com previsão de índices abaixo de 30%.

Além do desconforto, a baixa umidade representa risco à saúde da população e aumenta a probabilidade de incêndios florestais. A recomendação dos órgãos de meteorologia é adotar medidas de prevenção, como: aumentar a ingestão de líquidos, evitar atividades físicas nas horas mais quentes, proteger-se do sol, utilizar hidratantes corporais e manter os ambientes umidificados.

A previsão para os próximos dias segue sem expectativa de chuva, o que mantém o estado em alerta e reforça a importância da conscientização sobre os cuidados durante o período de estiagem.

