Aquidauana participa debate regional sobre políticas públicas para mulheres no Pantanal

Aquidauana participa do debate regional sobre políticas públicas para mulheres no Pantanal

A cidade de Aquidauana sediará no próximo dia 28 de julho uma das etapas regionais da Conferência de Políticas Públicas para Mulheres, promovida pela Secretaria de Estado da Cidadania, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres. O encontro integra a região Pantanal e reunirá representantes dos municípios de Corumbá, Ladário, Miranda, Aquidauana e Anastácio.

Com o lema “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”, o evento é uma oportunidade para escutar diferentes vozes femininas e construir, de forma colaborativa, propostas que atendam às necessidades e realidades específicas das mulheres sul-mato-grossenses.

A conferência busca promover a participação ativa de mulheres de diversos contextos sociais, incluindo negras, indígenas, quilombolas, com deficiência, LGBTQIA+, moradoras de áreas urbanas e rurais, jovens, idosas, migrantes e em situação de vulnerabilidade. A diversidade é considerada elemento central neste processo democrático de construção de políticas públicas.

As conferências regionais são parte de uma programação mais ampla, que inclui ainda a Conferência Estadual, agendada para os dias 28 e 29 de agosto em Campo Grande, e culmina na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que acontecerá entre 29 de setembro e 1º de outubro de 2025, em Brasília – quase uma década após sua última edição.

O que é uma Conferência de Políticas Públicas?

Mais do que um simples encontro, uma conferência é um espaço estruturado de escuta, diálogo e decisão. Trata-se de um fórum democrático que reúne sociedade civil e poder público para debater propostas e estabelecer diretrizes que possam orientar ações governamentais. No caso das políticas para mulheres, o objetivo é fortalecer e ampliar iniciativas com foco na igualdade de gênero e na garantia de direitos, respeitando as diferentes realidades vividas pelas mulheres.

Esses encontros geralmente são articulados por órgãos públicos e conselhos municipais ligados aos direitos das mulheres, sendo um canal efetivo para reivindicações e proposições que impactam diretamente a vida das cidadãs.

Participação é essencial

A secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, reforça a importância do momento: “A Conferência é um momento único de reunir a sociedade civil e o poder público para discutir políticas que impactam diretamente a vida das mulheres. Vamos juntas fazer dessa construção um marco no fortalecimento da cidadania e da democracia.”

Já a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos Bailosa, ressalta o valor simbólico e prático do processo: "Depois de 10 anos, nós, mulheres, estamos nos organizando novamente para participar das conferências. É fundamental envolvermos clubes de mães, movimentos sociais e lideranças locais. As mulheres precisam saber que estamos discutindo a vida delas — e que políticas públicas transformam realidades."

