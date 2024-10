Aquidauana permanece com chance de chuva nesta sexta-feira

Chuva em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar chuvas nesta sexta-feira, 11, com temperaturas amenas variando entre 21°C e 28°C. A instabilidade climática é atribuída à presença de um cavado, que, junto com um sistema de baixa pressão atmosférica e alta umidade, favorece a formação de tempestades pontuais, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Para as diferentes regiões de Mato Grosso do Sul, a previsão de temperaturas varia: no sul, leste e sudeste, as mínimas ficam entre 16°C e 19°C, enquanto as máximas devem oscilar entre 21°C e 28°C. Nas áreas pantaneira e sudoeste, espera-se que as mínimas estejam entre 19°C e 24°C, com máximas de 26°C a 28°C.

Já nas regiões do bolsão e norte, as mínimas podem variar de 22°C a 24°C, com máximas entre 30°C e 34°C. Em Campo Grande, as temperaturas devem oscilar entre 19°C e 21°C de mínima e 24°C a 26°C de máxima.

Os ventos na região atuarão do quadrante norte, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas que ultrapassam os 60 km/h em algumas áreas. A população deve se manter atenta às condições meteorológicas e se preparar para possíveis mudanças climáticas ao longo do dia.