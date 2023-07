Aquidauana permanece entre as mais habitadas; confira ranking populacional de MS

Monumento de Aquidauana / O Pantaneiro

Os primeiros dados do Censo Demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indica novos panoramas de crescimento e queda populacional é de domicílios. No ranking estadual, Aquidauana continua entre as 10 cidades de maior crescimento habitacional.

Apesar de 1.189 pessoas passando novas em 12 anos, chegando em 46.801 mil moradores, Aquidauana perdeu posição para Sidrolândia e Nova Andradina.

A pesquisa releva os dados atualizações, em comparação ao último Censo, de 2010. A coleta começou em agosto de 2022 e encerrado em maio deste ano, após ser adiado em 2020 pelas dificuldades da pandemia.

O crescimento bruto de Aquidauana corresponde a 2.76% e Anastácio de 1.52%.

De forma geral, Mato Grosso do Sul recebeu 307.676 novos habitantes no período de 12 anos.

Confira ranking das 10 cidades mais habitadas: