18 de Agosto de 2025 • 17:50

Aquidauana pode atingir 38°C e registrar chuva nesta semana

MS terá queda brusca de temperatura

Redação

Publicado em 18/08/2025 às 17:31

Sol alto em Aquidauana / O Pantaneiro

A semana será marcada por temperaturas extremas e mudanças bruscas no clima em Aquidauana. Segundo previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o município deve enfrentar um calor intenso na terça-feira (19), com mínima de 24°C e máxima de 38°C, além de possibilidade de chuvas e tempestades com rajadas de vento ao longo da tarde e noite.

Já na quarta-feira (20), o avanço de uma frente fria provoca queda significativa nos termômetros. A mínima prevista é de 20°C e a máxima não deve passar dos 28°C. Na quinta-feira (21), as temperaturas voltam a subir, com mínima de 19°C e máxima de 36°C.

Leia Também

• Aquidauana terá domingo de calor com máxima de 38ºC

• Sábado de sol forte e calor favorece visita à Expoaqui 2025

• Aquidauana enfrenta calor de até 36°C e baixa umidade até segunda-feira

As instabilidades previstas estão associadas à combinação de uma frente fria, sistema de baixa pressão atmosférica, transporte de umidade e calor, além da atuação de cavados, que são áreas de baixa pressão que favorecem a formação de nuvens carregadas.

Frente fria 

Em Mato Grosso do Sul, o cenário climático segue semelhante. Entre terça e quarta-feira, a previsão indica aumento de nebulosidade, chuvas intensas, tempestades isoladas, raios e ventos de até 60 km/h, principalmente nas regiões sul e centro do estado.

Após a passagem da frente fria, a tendência é de queda nas temperaturas, com mínimas entre 14°C e 16°C em diversas áreas. O destaque é para a região sul, onde os termômetros podem registrar os menores valores.

Durante as tardes, no entanto, o calor volta a predominar, com máximas variando de 35°C a 38°C, especialmente nas regiões pantaneira, sudoeste, bolsão e norte do estado.

Para o próximo fim de semana, de 22 a 24 de agosto, uma nova frente fria deve atingir o estado, trazendo chuvas fortes e acumulados acima de 30 mm/24h. Na sequência, os termômetros devem despencar, com mínimas entre 8°C e 10°C e possibilidade de valores ainda mais baixos em pontos isolados.

