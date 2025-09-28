Aquidauana pode ter chuva neste domingo e máxima chega aos 35°C

Tempo Seco em MS / Álvaro Rezende/Secom/Arquivo

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o sol predomina, mas o transporte de calor e umidade pode favorecer aumento da nebulosidade e ocorrência de chuvas fracas a moderadas. Em alguns pontos isolados, não se descarta tempestade acompanhada de raios e rajadas de vento.

Aquidauana deve registrar calor intenso neste domingo (28), com temperaturas entre 25°C e 35°C, mas há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia.

Em Campo Grande, as mínimas ficam entre 23°C e 25°C e as máximas chegam a 34°C. Já nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados, os termômetros variam de 18°C a 32°C.

No Pantanal e sudoeste, onde está Aquidauana, as temperaturas devem oscilar de 21°C a 35°C. Para o leste, norte e bolsão, a previsão indica máximas ainda mais elevadas, entre 34°C e 37°C.

Os ventos atuam do quadrante norte e podem chegar a 60 km/h, com possibilidade de rajadas acima desse valor em algumas áreas.

