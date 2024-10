Aquidauana presta homenagem a Heber Seba Queiróz em missa de sétimo dia

Heber Seba Queiróz, carinhosamente conhecido como Hebinho / Arquivo pessoal

A família e os amigos do procurador jurídico de Aquidauana, Heber Seba Queiróz, carinhosamente conhecido como Hebinho, prestam mais uma homenagem na missa de sétimo dia, realizada na noite desta quarta-feira, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Heber deixa a esposa, Mirian, e os filhos, Júlia e Felipe, que sentem a dolorosa perda de um pai e marido dedicado. Ele era conhecido por seu comprometimento e amor à família e à comunidade.

Com mais de 10 anos atuando como procurador do município, Heber conquistou grande respeito e admiração da comunidade aquidauanense. Além da carreira no Direito, era ativo na Igreja Católica, participando de grupos como o Encontro de Casais com Cristo (ECC) e o projeto SEGUE-ME, sempre com foco no trabalho comunitário e espiritual. Sua perda será profundamente sentida por toda a cidade.