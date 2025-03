Aquidauana Prev abre inscriÃ§Ãµes para curso preparatÃ³rio para certificaÃ§Ã£o profissional

Fachada da prefeitura de Aquidauana / O Pantaneiro

O Instituto de Previdência de Aquidauana (Aquidauana Prev) está com inscrições abertas para o Curso Preparatório para Certificação Profissional, destinado a servidores efetivos que desejam se tornar conselheiros do Instituto. O curso será realizado entre os dias 2 e 4 de abril de 2025, no auditório do Aquidauana Prev.

O curso acontecerá no período da manhã, das 8h às 11h, e à tarde, das 13h às 17h, no Auditório do Instituto de Previdência - Aquidauana Prev, localizado na Rua Marechal Malet, nº 353, Centro, Aquidauana.

Quem pode se inscrever?

O curso é voltado para:

- Servidores(as) efetivos(as) em exercício, nomeados(as) por ato do Prefeito Municipal na data da inscrição.

- Portadores(as) de diploma de nível superior.

Inscrições:

As inscrições estarão abertas de 21 a 28 de março e podem ser feitas pelo site oficial do Aquidauana Prev: http://www.aquidauanaprev.ms.gov.br.