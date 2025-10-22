Acessibilidade

22 de Outubro de 2025 • 16:38

Aquidauana promove simpósio sobre bem-estar animal e saúde pública

Evento acontece na quinta-feira e reforça a importância da proteção animal para a saúde coletiva

Redação

Publicado em 22/10/2025 às 15:34

Plenário da Câmara Municipal de Aquidauana / Assessoria, Divulgação

Na próxima quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025, Aquidauana sediará o Simpósio Municipal sobre Bem-Estar Animal e Saúde Pública, a partir das 19h, na Câmara Municipal. O evento tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do cuidado com os animais como parte essencial da promoção da saúde pública.

Com o lema “Proteger os animais é cuidar da saúde de todos”, o simpósio pretende reunir autoridades, profissionais da área da saúde, meio ambiente, protetores e cidadãos engajados na causa animal. Serão discutidas ações práticas, políticas públicas e responsabilidades compartilhadas na proteção de cães, gatos e outros animais urbanos e rurais.

Além de abordar os impactos do abandono, maus-tratos e zoonoses, o evento destacará a relação direta entre o bem-estar animal e a qualidade de vida da população, incentivando práticas responsáveis e sustentáveis.

Confira a programação:

569481688_866502352396422_6573940247033458810_n

