Aquidauana promove simpósio sobre bem-estar animal e saúde pública

Plenário da Câmara Municipal de Aquidauana / Assessoria, Divulgação

Na próxima quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025, Aquidauana sediará o Simpósio Municipal sobre Bem-Estar Animal e Saúde Pública, a partir das 19h, na Câmara Municipal. O evento tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do cuidado com os animais como parte essencial da promoção da saúde pública.

Com o lema “Proteger os animais é cuidar da saúde de todos”, o simpósio pretende reunir autoridades, profissionais da área da saúde, meio ambiente, protetores e cidadãos engajados na causa animal. Serão discutidas ações práticas, políticas públicas e responsabilidades compartilhadas na proteção de cães, gatos e outros animais urbanos e rurais.

Além de abordar os impactos do abandono, maus-tratos e zoonoses, o evento destacará a relação direta entre o bem-estar animal e a qualidade de vida da população, incentivando práticas responsáveis e sustentáveis.

Confira a programação:

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!