Aquidauana recebe mais de 185 casas populares no Jardim Pantanal

Casas entregues nesta sexta-feira / Fotos: Ronald Regis/O Pantaneiro

Na manhã desta sexta-feira, 22, Aquidauana celebrou a entrega de mais de 185 casas populares às famílias beneficiadas pelos programas Lote Urbanizado, em uma parceria entre a Prefeitura Municipal, o Governo Federal, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Caixa Econômica Federal.

A cerimônia ocorreu no Jardim Pantanal, próximo ao antigo aeroporto, e contou com a presença do prefeito Odilon Ribeiro, da diretora-presidente da Agência de Habitação de MS, Maria do Carmo Avesani, e de representantes da Caixa Econômica Federal.

Maria do Carmo Avesani destacou que a colaboração entre as esferas municipal, estadual e federal - Foto: Ryan Santos

As casas foram resultado de uma ação conjunta. A Prefeitura doou os terrenos, a pavimentação foi realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seilog), e o financiamento, por meio do FGTS, contou com o apoio da Caixa Econômica Federal. Maria do Carmo Avesani destacou que a colaboração entre as esferas municipal, estadual e federal possibilitou que as famílias tivessem acesso a um financiamento acessível, com subsídios que ajudaram a reduzir os custos iniciais.

"Essas casas são fruto de uma parceria. O município cedeu o terreno, o estado executou a pavimentação, e a Caixa Econômica Federal garantiu condições de financiamento. Além disso, o subsídio estadual facilitou o acesso ao crédito", explicou Avesani.

Prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro - Foto: Ryan Santos

O prefeito Odilon Ribeiro ressaltou a importância do programa para os trabalhadores da cidade. "Essas são casas financiadas com condições acessíveis, permitindo que as pessoas utilizem o FGTS e paguem parcelas que cabem no seu orçamento. Hoje, 54 famílias deixam de pagar aluguel para se tornarem proprietárias de seus lares", afirmou o prefeito.

Entre os beneficiados, Paulo Rogério emocionou-se ao receber as chaves de sua casa própria, após esperar por mais de 14 anos. "Foi uma bênção aguardada por tanto tempo. Com as novas regras de financiamento, finalmente consegui realizar o sonho da casa própria", disse, com a voz embargada.

A cerimônia ocorreu no Jardim Pantanal - Foto: Ronald Regis

A entrega das casas no Jardim Pantanal representa uma importante conquista para a população de Aquidauana. O município ainda aguarda a contratação de mais 100 unidades habitacionais destinadas às aldeias, com previsão de início das obras para o próximo ano.