Aquidauana recebe novas viaturas para reforçar segurança pública

Divulgação

Nesta segunda-feira (16), o Governo de Mato Grosso do Sul entregou 77 novas viaturas destinadas à Polícia Militar, Polícia Civil e à Coordenadoria Geral de Perícias. A iniciativa representa um investimento de R$ 25 milhões, viabilizado em parceria com o Ministério da Justiça. A solenidade aconteceu no pátio do Comando Geral da Polícia Militar, em Campo Grande, e contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, e o prefeito eleito Mauro do Atlântico.

Aquidauana foi contemplada com duas novas viaturas, uma para a Patrulha Rural da Polícia Militar e outra para a Polícia Civil. Durante o evento, Odilon Ribeiro, representando os prefeitos do estado, destacou a relevância do investimento na estruturação das forças de segurança, especialmente nos municípios do interior.

“Segurança pública é o maior desafio nacional. As polícias trabalham muito, mas precisam de estrutura e equipamentos adequados para atender bem a população. Estamos muito felizes com esse investimento que beneficia Aquidauana e outras cidades. Mato Grosso do Sul tem as melhores polícias do Brasil, graças ao desempenho dos agentes e ao apoio do Governo do Estado,” afirmou o prefeito.

Governador Eduardo Riedel e Prefeito Odilon Ribeiro - Foto: Divulgação

O governador Eduardo Riedel também destacou os avanços da segurança pública no estado, como a alta taxa de resolução de homicídios, que chega a 80%, colocando Mato Grosso do Sul em terceiro lugar no ranking nacional. “Esses números reforçam a confiança em nossa segurança pública e tornam o estado mais atrativo para novos investimentos. Essa entrega é fruto de planejamento, integração com forças federais e estaduais e o trabalho conjunto com a bancada federal, que entendeu a necessidade de priorizar esse setor,” ressaltou Riedel.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, enfatizou a importância da presença das forças de segurança tanto nas áreas urbanas quanto rurais. “A prevenção é essencial para reduzir a criminalidade, e esse investimento permite que estejamos presentes em todos os lugares, garantindo mais segurança para a população,” destacou.

O evento reuniu autoridades de diversos níveis, incluindo prefeitos dos 58 municípios beneficiados, secretários estaduais, representantes da bancada federal e estadual, além de membros do Governo Federal. A entrega das viaturas reforça o compromisso do estado com a segurança pública, especialmente em regiões do interior, onde a demanda por estrutura e equipamentos é crescente.