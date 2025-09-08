Aquidauana recebe primeira edição do Clube de Saúde Pantaneiro

Secretaria de Turismo de Aquidauana / Divulgação

Aquidauana será palco, no dia 9 de setembro, da primeira edição do Clube de Saúde Pantaneiro, evento voltado para a promoção do bem-estar físico, mental e social. A programação começa às 18h, na Sectur (Secretaria de Turismo), com entrada gratuita.

O encontro contará com palestra, oficina de culinária saudável, aferição de pressão arterial e atividades ligadas a terapias naturais. A proposta é oferecer à comunidade um espaço de aprendizado e prática, estimulando hábitos saudáveis e a convivência social.

Segundo os organizadores, a iniciativa pretende mostrar como pequenas mudanças no cotidiano podem refletir em melhorias significativas na qualidade de vida.

O evento é aberto ao público, e os moradores são convidados a participar junto com familiares e amigos.

