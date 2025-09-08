Acessibilidade

08 de Setembro de 2025 • 20:11

Buscar

Últimas notícias
X
Serviços

Aquidauana recebe primeira edição do Clube de Saúde Pantaneiro

A programação começa às 18h, na Sectur

Redação

Publicado em 08/09/2025 às 19:05

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Secretaria de Turismo de Aquidauana / Divulgação

Aquidauana será palco, no dia 9 de setembro, da primeira edição do Clube de Saúde Pantaneiro, evento voltado para a promoção do bem-estar físico, mental e social. A programação começa às 18h, na Sectur (Secretaria de Turismo), com entrada gratuita.

O encontro contará com palestra, oficina de culinária saudável, aferição de pressão arterial e atividades ligadas a terapias naturais. A proposta é oferecer à comunidade um espaço de aprendizado e prática, estimulando hábitos saudáveis e a convivência social.

Segundo os organizadores, a iniciativa pretende mostrar como pequenas mudanças no cotidiano podem refletir em melhorias significativas na qualidade de vida.

O evento é aberto ao público, e os moradores são convidados a participar junto com familiares e amigos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Casos de pedofilia na Capital reacendem debate sobre proteção infantil

Setembro Amarelo

Em 2025, 80 adolescentes e jovens cometeram suicídio em MS

Modernização

MS já emitiu 500 mil novos modelos de identidades

Número é 17% da população estadual

Sorte

Bolão de MS ganha mais de R$ 4,2 milhões na Lotofácil da Independência

Publicidade

Céu

Lua de sangue: eclipse lunar total ocorre neste domingo

ÚLTIMAS

Educação

Prefeitura de Jardim divulga cardápio escolar de setembro

Alimentação saudável é garantida aos alunos da Rede Municipal de Ensino

Polícia

Polícia diz que mãe de bebê agiu em desespero e nega abandono em Aquidauana

Bebê foi dado à luz por adolescente de 16 anos dentro da própria casa

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo