Aquidauana recebe Tecnova em agosto para qualificação em inteligência artificial

“O que me leva a empreender é ver o impacto positivo da tecnologia na vida das pessoas e na sociedade como um todo”. Essa é a motivação de Renato Porfirio Ishii, empresário e co-fundador da Alfaneo Legal I.A., startup especializada na construção de projetos customizados por meio da Inteligência Artificial para negócios jurídicos. A Alfaneo otimiza a operacionalização de processos jurídicos com a automação de processos manuais que ajudam empresas a escalar seus negócios. Desde sua criação, já foram mais de 300 clientes atendidos e 500 usuários inscritos na plataforma, totalizando um faturamento superior a R$ 2 milhões.

O empreendimento é resultado do Tecnova-MS, programa que oferece subvenção financeira para impulsionar o desenvolvimento de produtos e/ou processos inovadores de empresas sul-mato-grossenses. Com um investimento de R$15,4 milhões, a terceira edição do Tecnova-MS vai selecionar 30 empresas que poderão solicitar até R$500 mil para turbinar seu projeto.

A iniciativa é uma parceria do Governo do Estado, por meio da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) e Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com a Finep/MCTI (Financiadora de Inovação e Pesquisa), com o apoio da Startup Sesi/Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), Fecomércio/Senac-MS e o Sebrae-MS.

Para além do robusto suporte financeiro, o Tecnova III MS fornece também amparo técnico com a realização de um circuito de lives e eventos (Road Shows), a fim de sanar dúvidas e divulgar o programa aos empresários e empreendedores, nas cidades de Dourados, Ponta Porã, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Corumbá e Campo Grande nas próximas semanas. O 1º encontro acontece nesta quarta-feira (22), às 19h, no prédio do Senac Dourados.

O Programa representa uma oportunidade única para as micro, pequenas e médias empresas de Mato Grosso do Sul que buscam não apenas crescer, mas também inovar e se destacar em seus setores, assim como a Alfaneo obteve seu sucesso por meio do Tecnova-MS.

A empresa surgiu da união de duas startups iniciadas com o suporte da Fundect: Juridics e Seeworking. A primeira foi desenvolvida em 2020 via Programa Centelha, outra ação apoiada pela Fundação, que estimula a criação de empreendimentos inovadores no Estado. A segunda é fruto da aprovação no Tecnova II MS em 2021, focada em técnicas de Visão Computacional e Inteligência Artificial no monitoramento de ambientes de trabalho, automatizando o processo de auditoria no uso de equipamentos de proteção individual (EPI's) e no seguimento de procedimentos operacionais padrão.

“Em 2023 lançamos nossa nova marca ‘Alfaneo’, que contempla toda nossa jornada de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação. Nós temos dois tipos de clientes: 1) projetos customizados de I.A.; 2) usuários do Gerador de Petições com IA Generativa”, explica Renato Porfirio Ishii.

O empresário afirma, ainda, que a participação no Tecnova-MS foi decisiva para estabelecer a Alfaneo de forma independente. “Foi um programa muito importante para nosso amadurecimento e consolidação no mercado em termos de propósito institucional e proposta de valor para os nossos clientes. Por meio do recurso, pudemos testar a viabilidade das nossas soluções sem o medo da incerteza inerente à fase inicial de qualquer processo de inovação”, esclarece.

Inscrições - A submissão eletrônica das propostas para o Tecnova III MS deve ser feita até às 17h do dia 20 de novembro de 2024. O empreendedor proponente deverá realizar o envio, exclusivamente, pelo SIGFUNDECT, sistema de inscrições da Fundect.

Podem participar startups, microempresas, empresas de pequeno e médio porte de todo o Estado com faturamento anual de até R$16 milhões, com potencial para desenvolver projetos de inovação tecnológica, nos temas prioritários para o Estado.

Os projetos devem estar alinhados com uma das cinco áreas estratégicas definidas: Agronegócio, Bioeconomia, Biotecnologia e Biodiversidade, Tecnologias Sociais e Assistivas, Saúde Animal e Humana, e Cidades Inteligentes e Energias Renováveis.

Serviço - Para suporte ao público, os eventos (Road Shows) serão realizados de acordo com o seguinte cronograma:

23/07 às 19h: Dourados;

24/07 às 19h: Ponta Porã;

30/07 às 19h: Três Lagoas;

31/07 às 19h: Chapadão do Sul;

06/08 às 19h: Aquidauana;

07/08 às 19h: Corumbá;

13/08 às 19h: Campo Grande.

Para esclarecimentos e informações adicionais, a Gerência de Inovação da Fundect está disponível pelo telefone (67) 3316-6723, ou pelo e-mail tecnova@fundect.ms.gov.br.

*Com informações da Fundect e Semadesc