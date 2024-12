Aquidauana receberá R$ 11,4 milhões para obras de drenagem e pavimentação

. A ordem de licitação foi assinada nesta quinta-feira / Divulgação

Aquidauana será beneficiada com R$ 11,4 milhões em investimentos para obras de drenagem e pavimentação em áreas estratégicas. A ordem de licitação foi assinada nesta quinta-feira (19) pelo prefeito Odilon Ribeiro, com a presença do deputado federal Beto Pereira, vereadores locais e autoridades municipais, em cerimônia realizada no gabinete do Executivo.

Os recursos foram garantidos por meio de emendas parlamentares, sendo R$ 7 milhões destinados pelo deputado Beto Pereira, R$ 2,9 milhões pelo senador Nelson Trad Filho e R$ 1,4 milhão pela senadora Soraya Thronicke.

As obras contemplarão áreas críticas da cidade, incluindo a drenagem e pavimentação de vias nos bairros Vila Icaray e Guanandy, além das ruas na região dos fundos do Atacado Leve Max. “São recursos que chegam em um momento crucial para Aquidauana, possibilitando melhorias significativas na infraestrutura e promovendo o desenvolvimento do município”, destacou o prefeito Odilon Ribeiro.

A solenidade contou com a presença de lideranças como o prefeito eleito Mauro do Atlântico, vereadores em exercício e eleitos, além de ex-parlamentares e secretários municipais. Entre os pontos discutidos, também foram apresentadas demandas futuras, como a construção de uma nova entrada na região da Vila Icaray, a estruturação de uma área industrial próxima ao anel viário e a edificação de uma nova rodoviária.

O deputado federal Beto Pereira ressaltou a relevância das obras para o desenvolvimento da cidade. “Esses projetos são estruturantes e essenciais para atrair novos investimentos e transformar Aquidauana. Meu compromisso é continuar apoiando o município em sua trajetória de crescimento”, afirmou o parlamentar.

O prefeito eleito Mauro do Atlântico também reforçou a importância do planejamento para os próximos anos e sinalizou a necessidade de atualização do Plano Diretor do Município. “Estamos trabalhando com nossa equipe técnica para dar continuidade aos avanços e garantir que Aquidauana continue no caminho do progresso”, concluiu Mauro.

Esses investimentos marcam uma nova etapa para Aquidauana, que busca consolidar sua infraestrutura e criar condições para o crescimento sustentável do município.