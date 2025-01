Aquidauana receberá R$ 15,8 milhões para obras de drenagem e asfaltamento

Reunião nesta manhã / Divulgação

Aquidauana acaba de ser contemplada com um pacote de obras que inclui drenagem e pavimentação em diversas ruas da cidade, com um investimento de R$ 15,8 milhões. A confirmação foi feita nesta sexta-feira, 17, durante uma reunião entre o prefeito Mauro do Atlântico, o ex-prefeito Odilon Ribeiro, o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (SEILOG), Guilherme Alcântara, o diretor-presidente da Agesul, Mauro Azambuja Rondon, e o deputado federal Beto Pereira.

As obras, que contemplam importantes vias da cidade, como a Rua Pândia Calógeras, serão financiadas pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com recursos viabilizados pelo governador Eduardo Riedel, atendendo a um pedido dos líderes municipais e da Câmara Municipal. O processo licitatório para essas obras deverá ser iniciado nos próximos dias.

Além disso, outra importante iniciativa foi anunciada: a pavimentação da rodovia MS-345, que ligará a cidade até o acesso à comunidade Limão Verde. O projeto de engenharia para essa obra também foi incluído nas pautas da AGESUL e SEILOG, com apoio de Odilon Ribeiro e do prefeito Mauro do Atlântico.

O prefeito expressou entusiasmo com o avanço das obras, destacando a importância do asfaltamento para a qualidade de vida da população. "Quem mora em rua de terra sabe o quanto o asfalto faz falta. Estamos iniciando nosso mandato com um grande investimento em infraestrutura, que vai melhorar a mobilidade e o bem-estar de todos", afirmou Mauro do Atlântico.

Ex-prefeito Odilon Ribeiro também comemorou a notícia, ressaltando que essas obras são um antigo desejo da população e fazem parte de um compromisso assumido durante a campanha. A parceria com o governo estadual, liderado por Riedel, será fundamental para a realização desses investimentos.