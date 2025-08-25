Acessibilidade

25 de Agosto de 2025 • 08:18

Buscar

Últimas notícias
X
Inmet

Aquidauana registra 12ºC nesta segunda-feira

Não chove máxima não passa dos 29ºC

Redação

Publicado em 25/08/2025 às 06:20

Atualizado em 25/08/2025 às 06:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro

Mais uma nova frente fria chega ao estado e começa mudar as temperaturas. Em Aquidauana, a mínima é de 12ºC, com máxima de 29°C nesta segunda-feira (25), conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Não há previsão de chuvas, mas a temperatura não sobe muito ao longo do dia.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 19ºC e máxima que chega a 21ºC, com previsão de chuvas isoladas.

Miranda tem mínima de 11ºC, também com chances de chuvas e máxima de 25ºC.

Já em Corumbá, faz 28ºC de máxima, mas a mínima registrada de 9ºC. Há previsão de chuvas, mas o tempo fica encoberto.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Inmet

Máxima é de 30ºC em Aquidauana hoje com temperatura em declínio

Meio Ambiente

Propriedades são alvo de investigação do MPMS por desmatamento no Cerrado

Justiça

Tribunal do Júri de Campo Grande condena três réus a mais de 100 anos de prisão

ALEMS reforça ato institucional contra feminicídio dia 28

Homem é preso em flagrante por tentativa de feminicídio em MS

Autor de feminicídio em Nioaque é condenado a mais de 21 anos de prisão

Tempo

Frente fria derruba temperaturas em Aquidauana no fim de semana

Publicidade

Geral

Empresário abate javali de 300 kg em Rio Brilhante durante ação de controle

ÚLTIMAS

24ª edição

'Festival de Inverno é orgulho para Bonito', destaca prefeito

Josmail Rodrigues comentou sobre as inúmeras programações no FIB

Investigação

Mãe que teve guarda revogada sequestra filha de 3 anos na Capital

Ela é suspeita de maltratar a filha e por isso perdeu a guarda

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo